Эксперт оценил заявление Украины о постройке наблюдательных башен

Заявление главы Госпогранслужбы Украины о возведении пяти наблюдательных башен на побережье Азовского моря прокомментировал директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Украина построила наблюдательные башни на побережье Азовского моря

«С практической точки зрения, в Азовском регионе нет необходимости для возведения подобных сооружений. Разве что для отчета перед вышестоящими органами в Вашингтоне», - оценил ситуацию эксперт.

Что же касается закупки во Франции сразу 22 патрульных кораблей для Азовского моря, то «оптом дешевле», считает Коновалов. Кроме того, эксперт не исключил, что украинская сторона надеется получить эти корабли не за свои деньги, а за счет Евросоюза, передает RT.