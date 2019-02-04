Украина построила наблюдательные башни на побережье Азовского моря

Украина построила пять наблюдательных башен на побережье Азовского моря и ведет переговоры о закупке французских патрульных кораблей, сообщил руководитель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

«Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять наблюдательных башен. В течение года они будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля и интегрированы в общую систему. Эти объекты помогут нам полностью контролировать линию морской границы», - заявил Петр Цигикал.

Начальник Государственной пограничной службы Украины также сообщил, что в ведомстве рассматриваются возможные меры усиления морских пограничных подразделений в Азовском море. В частности, украинская Госпогранслужба при содействии МВД ведет переговоры с Францией о закупке 22 современных патрульных кораблей, сообщает RT.