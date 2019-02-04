В новом правительстве Латвии уже через месяц наметился раскол

Не прошло и месяца, как сформировалось новое правительство Латвии, а уже в ее рядах начался раскол: экс- кандидат в премьеры сегодня был исключен из партии KPV LV, в которой был «вторым лицом».

Что за партия KPV LV?

Официально данная партия была детищем политика – актера Артуса Кайминьша. Несомненно, он долгое время был ее лидером. Более того, он сумел так понравится латышскому электорату, что на осенних выборах в 2018 году, его партия набрала большинство голосов. Надо отдать должное, г-н Кайминьш сумел великолепно пережить несколько скандалов и проблем. Например, в начале 2018 года его арестовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, но данное «событие» только повысило популярность г-на Кайминьша. Именно, после этого скандала, к партии лидера KPV LV примкнул известный адвокат Алдис Гобземс, который стал «вторым лицом» после Артуса Кайминьша.

Почему партия Кайминьша и Гобземса «выбилась в люди»?

Два молодых лидера прекрасно донесли до избирателей о проблемах и «ужасах» некоторых политиков, убеждали общество страны, что цены на медикаменты просто «ненормальные» т они знают, как уменьшить их стоимость, что пора «государственным мужам» пересесть на общественный транспорт, и вообще, нужно развивать и приумножать благосостояние страны. Общество поверило. Общество проголосовало за KPV LV.

Выбиться в лидеры – дело хорошее! Но нужно же и дальше «работать». Президент Латвии Раймонд Вейонис поручил г-ну Гобземсу сформировать правительство. Увы, у кандидата в премьеры, этого не получилось. Это был удар по репутации партии.

Почему г-н Кайминьш поссорился с г-ном Гобземсом?

Итак, новым премьер-министром Латвии стал г-н Кариньш. Опытный политик и человек с двойным гражданством (США и Латвии). Ничего не оставалось лидерам партии KPV LV проголосовать за правительство нового премьера, но…Артус Кайминьш поддержал новое правительство, а Алдис Гобземс «стал в позу»: он поднялся на трибуну Сейма и обвинил своего соратника Кайминьша в сомнительных сделках. Более того, г-н Гобземс решил дать показания на «экс- приятеля» в правоохранительные органы.

Как оказалось, все дело в финансах: г-н Гобземс утверждал, что лидер партии KPV LV решил незаконно « добыть» 100 000 евро от «некого господина Гобиньша», которого в народе называют « кассиром Мерони» (Рудольф Мерони – швейцарский адвокат). Но главное – деньги не пойдут на нужды партии, а будут незаконно «отмыты».

Понятно, что такой «расклад» совершенно не устроил г-на Кайминьша и он выдвинул предложение исключить из рядов партии KPV LV депутата Алдиса Гобземса! Что и было сегодня сделано!

Конечно, это скандал!

Что по данному поводу думает сам г-н Гобземс?

«Я впервые проиграл! Но совершенно не буду сдаваться. Это не в моих правилах! Согласно уставу партии KPV LV решение об исключении вступает в силу через месяц после его принятия, и оно может быть оспорено в правлении партии. Я воспользуюсь своим правом! В правительстве должны быть те, кто думает о будущем и процветании Латвии, а не те, которых «захватила» коррупция!»,- дал комментарии экс- кандидат в премьеры.

Ясно одно, что это не «конец истории». Кто же будет следующий? И кто останется в Сейме? Покажет время.