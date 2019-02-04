Последствия нового удара войск Украины по окраине столицы ДНР попали на видео

Последствия нового удара Вооруженных сил Украины по поселку Старомихайловка, который расположен на окраине Донецка, запечатлели на видео. Ролик некоторое время назад распространила в интернете пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в прошлую пятницу. Населенный пункт подвергся обстрелу из орудий киевских БМП. В ходе атаки пострадали более десяти жилых строений. Жертв среди мирного населения удалось избежать только в результате счастливого стечения обстоятельств, отметили автора репортажа, снятого в поселке.

Ранее сегодня в армии ДНР заявили об «истерии» среди украинских военачальников в связи с приближающимися выборами президента страны. Данный вопрос, выступая на брифинге для журналистов, раскрыл представитель ополченцев Даниил Безсонов.