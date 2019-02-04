В Госдуме прокомментировали заявление про обман Украины Западом

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек оценил заявление бывшего украинского министра транспорта и связи Евгения Червоненко о том, что Запад обманул и бросил Украину со своими проблемами. Червоненко: Украина осталась одна со своими проблемами

«Сегодняшний каминг-аут экс-министра – это как запоздалое раскаяние. Мол, простите, граждане, мы вам в уши ядовитый мед лили, когда расписывали светлое прозападное будущее. Уже в 2014 году вся украинская элита понимала, что обещания Запада «одеть и накормить» - лишь никчемные тосты на банкетах. А с Запада взятки гладки: говорить аудитории то, что она хочет услышать, считается толерантным поступком», - отметил Руслан Бальбек.

Крымский депутат подчеркнул, что подобные заявления наглядно демонстрируют отсутствие на Украине «патриотичных элит»: «Есть антироссийские, есть прозападные, наибольшая часть – профинансовая. А вот чтоб за Украину, да без вранья – таких нет», - цитирует мнение депутата RT.