Командование Вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи на территории Донбасса, охватила «истерия» в связи с приближением выборов президента бывшей советской республики. Такая характеристика ситуации в ВСУ прозвучала в заявлении, сделанном спикером армии ДНР Даниилом Безсоновым.

Как рассказал представитель ополченцев, Виктор Муженко, занимающий пост главы Генштаба ВСУ, начал открыто агитировать за действующего главу государства Петра Порошенко в соцсетях. Командование армейских бригад, в свою очередь, заставляет пресс-службы соединений распространять среди личного состава призывы сделать «правильный выбор». Такое поведение украинских военачальников Безсонов объяснил тем, что они видят единственный шанс сохранить свои посты в содействии победе Порошенко на грядущих выборах.

Ранее в понедельник сообщалось, что плененный киевский десантник поведал на видео о провале вылазки ВСУ в районе Мариуполя.