Американцы спешат унести ноги из Афганистана

Но в данном случае даже Россию это не радует, не говоря уже об официальных властях Афганистана. По предварительным договорённостям с запрещённым в России "Талибаном" американцы готовы вывести свои войска из Афганистана, если начнутся мирные переговоры с правительством и территория Афганистана не будет использована для нанесения ударов по США.



Однако официальные власти Афганистана в ужасе от таких договоренностей, их беспокоит возвращение в Кабул боевиков, с которыми нужно будет договариваться. Президент Ашрафи Гани просит оставить в стране хоть небольшой контингент американских войск. Нынешнее количество американских военных в Афганистане насчитывает 14 тыс. человек, на содержание которых в боевых условиях тратятся миллиарды долларов. Американцам хочется поскорее унести ноги, чтобы не увязнуть в этой стране как в своё время Советский Союз. Поэтому возможно сокращение контингента до 3 тыс. солдат и офицеров, а также сокращение расходов на 2 млрд долларов. А что будет с 35-миллионным народом Афганистана Белый дом не очень то и заботит.



Афганцы сами вспоминают, что в 1980 году, после ухода Советских войск их Афганистана мир в стране не только не установился, а началась ожесточённая война. Уйдут американцы - и сдерживать талибов будет некому. Для СССР афганская история закончилась плачевно, теперь американцам предстоит выбрать свой путь в истории.



