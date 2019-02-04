Ученые выяснили, безопасно ли делать МРТ людям с татуировками

Исследователи из Института имени Макса Планка (ФРГ) выяснили, безопасно ли сканирование тела при проведении процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ) для обладателей татуировок.

Известно, что в состав чернил для татуировок входят различные химические элементы. Поэтому обладатели татуировок зачастую избегают делать процедуру МРТ, опасаясь ожогов и иных повреждений кожи, а также возникновения онкологических и различных других заболеваний.

Ученые обследовали 330 добровольцев с татуировками. Исследователи учли информацию о размере нательных рисунков, а также о том, где и когда они были нанесены и какие при этом использовались пигменты. Всего было исследовано 932 татуировки. Лишь в одном случае доброволец отметил ощущение покалывания на коже, которое прошло в течение 24 часов, медицинская помощь ему не потребовалась.

Ученые пришли к выводу, что влияние сканирующего оборудования при проведении процедуры МРТ обладателям татуировок ничтожно мало, и не несет никакого особенного риска, сообщает «РГ».