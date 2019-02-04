Почему эстонцы считают, что Россия должна им 90 млрд

Выходные дни в разных городах Эстонии прошли памятные мероприятия в честь годовщины завершившего Освободительную войну Тартуского мирного договора, заключенного 2 февраля 1920 года. Разумеется, политики Эстонии не смогли «пройти мимо» данного события.

Что такое Тартуский мир?

Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончанию боевых действий в Освободительной войне, которые продолжались с ноября 1918 года по декабрь 1919 года. В этих боях вооруженные силы Эстонии противостояли Советской России. По условиям договора Россия признала независимость Эстонии.

Данное событие «всколыхнуло» эстонских политиков и были сделаны следующие заявления: министр юстиции Урмас Рейнсалу официально объявил: «Мы отмечаем годовщину Тартуского мира. Мы вспоминаем о смелости эстонских солдат и дипломатов, которые строили свое государство. Для Эстонии мирный договор, по сути, закончился победой. Есть еще и вторая статья мирного договора, согласно которой Россия навсегда отказывается от своих привилегий в отношении Эстонии, действительна и сейчас».

По словам г-на Рейнсалу, Тартуский мир – это не просто какой-то исторический вопрос. До сих пор конституционны действует и обозначенная в Тартуском мирном договоре линия государственной границы, до заключения между странами других договоренностей.

Г-н министр упомянул, что нужно непременно здраво понимать толкование Тартуского мира: например, вопрос о правах потомков оптантов. Право на оптацию исходило из мирного договора, тем не менее, вопрос с абхазских эстонцев до сих пор не решен. Если бы было правильное и здравое толкование Тартуского мира, то он сохранили бы гражданство Эстонии.

Но основной вопрос, по мнению г-на Рейнсалу, это вопрос о принципах. Г-н министр приводит примеры: люди, которые родились в Петсеримаа ( Печерский уезд – один из уездов первой Эстонской республики, ныне большая часть уезда относится к Псковской области РФ) после войны и до 2005 года они считались гражданами Эстонии. Но, затем этим людям стали выдавать паспорта, в которых местом рождения была Россия. И это ошибка. В конституционном плане есть принципиальная разница. Г-н министр уверен, что единственное верное решение – вернуться к прежнему толкованию. Иначе можно обидеть многих людей и отречься от самих себя.

Г-н Рейнсалу убежден, что Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив Тартуский мирный договор. И нынешняя России должна признать этот факт, и исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб.

«Следует подтвердить, что во внешнеполитических интересах Эстонии – безоговорочно руководствоваться при рассмотрении вопроса о границе действующей статьей Тартуского мира и действием правовой преемственности. Это есть большая проблема и мы должны заявить об этом официально России, мировой общественности и самим себе!»,- высказался министр юстиции Эстонии.

Эстония оценила ущерб от «советской оккупации» в 90 миллиардов.