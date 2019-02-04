В МИД РФ назвали условие, при котором страна возобновит выплаты в Совет Европы

Глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин в понедельник, 4 февраля, назвал условие, при котором российская сторона возобновит выплаты в бюджет Совета Европы.

Дипломат отметил, что РФ сейчас ждет полного восстановления своих законных прав в СЕ, после чего Москва будет готова возобновить выплаты. Келин добавил, что Россия не стремится к конфронтации и открыта для максимально широкого воздействия с партнерами, передает РИА "Новости".

Напомним, в 2014 году российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса после вхождения Крыма в состав РФ. В 2017 году Москва приняла решение приостановить выплаты в бюджет организации.