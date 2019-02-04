Заказ на миллион: французу вместо купальника пришла посылка с золотом

Житель Франции ожидал заказанный для жены купальник, но пришедшая бандероль превзошла все возможные ожидания. В посылке оказался вовсе не купальник, а золотые монеты и слитки.

Стоимость содержимого нежданной посылки, которая пришла 27-летнему мужчине, составила примерно 20 тысяч евро, сообщает РИА Новости. Ещё до вскрытия бандероли Жюльен Шаньо заподозрил неладное – вес пакета был явно больше, чем нужно. Открыв его, француз обнаружил внутри монеты столетней давности и слитки золота.

Мужчина догадался, что где-то перепутали адреса доставки, и отнёс 700-граммовое сокровище в местный комиссариат. Полицейские смогли установить настоящего владельца бандероли и связаться с ним. Вскоре после этого адресату вернули посылку с золотом. Что же касается Жюльена Шаньо и его жены, купальник они так и не получили.