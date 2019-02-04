Плененный боец ВСУ поведал на видео о провале вылазки против ДНР под Мариуполем

Плененный ополченцами десантник Вооруженных сил Украины рассказал о провале вылазки киевских военных против ДНР. Соответствующее видео некоторое время назад опубликовала пресс-служба Народной милиции республики.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в третьей декаде января под Мариуполем. Группа диверсантов из четырех человек, пытавшаяся подобраться к укреплениям защитников ДНР, наткнулась на сигнальную мину.

По словам украинского военного Николая Гриненко, он «подлез к посадке и нарвался там на сигнальную мину». После того как произошел взрыв, мужчина упал. Очнувшись через некоторое время, Гриненко увидел, что его сослуживцы убежали. Боец сдал в плен к ополченцам.

Ранее в понедельник сообщалось, что киевский журналист Дмитрий Гордон раскрыл одну из причин продолжения вооруженного конфликта на территории Донбасса.