В киевском супермаркете таракан утопился в вине
4 февраля 2019, 11:52 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Один из покупателей нашел насекомое в бутылке белого вина. Этикетка сообщает, что это оригинальный алкоголь из Франции.
Вино было изготовлено и разлито в 2018 году. Импортером стал «Новус Украина». Бутылка продавалась в киевском супермаркете. Таракан в ней находился почти на самом донышке.
Скандалить по этому поводу украинец не стал, а просто сфотографировал находку и выложил снимок в соцсеть.
«Очередное подтверждение тому что никогда нельзя терять бдительности, даже при покупке в продуктовых маркетах», — такими словами прокомментировал украинец фото.
«Мягкий приятный вкус и сочетаемость с блюдами из рыбы и мяса», — сообщается на этикетке. Не уточняется речь идет о вкусе и сочетаемости вина или таракана в нем.