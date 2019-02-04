В киевском супермаркете таракан утопился в вине

Один из покупателей нашел насекомое в бутылке белого вина. Этикетка сообщает, что это оригинальный алкоголь из Франции.

Вино было изготовлено и разлито в 2018 году. Импортером стал «Новус Украина». Бутылка продавалась в киевском супермаркете. Таракан в ней находился почти на самом донышке.

Скандалить по этому поводу украинец не стал, а просто сфотографировал находку и выложил снимок в соцсеть.

«Очередное подтверждение тому что никогда нельзя терять бдительности, даже при покупке в продуктовых маркетах», — такими словами прокомментировал украинец фото.

«Мягкий приятный вкус и сочетаемость с блюдами из рыбы и мяса», — сообщается на этикетке. Не уточняется речь идет о вкусе и сочетаемости вина или таракана в нем.