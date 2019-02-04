Киевский журналист вскрыл одну из причин продолжения боевых действий в Донбассе
4 февраля 2019, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский журналист Дмитрий Гордон вскрыл одну из причин продолжения военного конфликта на востоке страны. Заявления Гордона приведены в заметке, появившейся на страницах российской интернет-прессы.
По словам Гордона, многие на Украине зарабатывают на противостоянии между армией и ополченцами Донбасса. Незаконные доходы, в частности, приносят торговля оружием и контрабанда. В случае пресечения данного бизнеса боевые действия могут прекратиться, отметил журналист.
Также Дмитрий Гордон заявил о том, что Киев должен предложить жителям непризнанных ДНР и ЛНР перебраться на Украину. С целью облегчения этого процесса необходимо разработать специальную программу, процитировал журналиста сайт slovodel.com.
Ранее в понедельник сообщалось, что в бывшей советской республике назвали вероятный сценарий возвращения Донбасса с помощью ООН.