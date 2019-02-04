Предсказан опасный для США ответ России на выход Вашингтона из Договора РСМД

Выход Вашингтона из Договора РСМД опасен для самих Соединенных Штатов. Такое утверждение содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как пишет автор канала «КРЫМ PRO + мир» в «Яндекс. Дзен», ответ России на решение американской стороны о выходе из Договора будет иметь опасные последствия для США. В процитированной заметке, в частности, предсказывается, что Москва интенсифицирует работы по созданию гиперзвуковых межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, Россия в обозримом будущем должна построить систему ПРО из гиперзвуковых ракет и лазерного оружия.

Ранее на страницах прессы появился материал, в котором рассказывается, что РФ может уничтожить восточное побережье Штатов, применив подводные беспилотники «Посейдон». Назначение данных аппаратов – доставка ядерных боеприпасов к побережью противника.