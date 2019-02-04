В Киеве назвали вероятный сценарий возвращения воюющего Донбасса с помощью ООН

В Киеве обозначили возможный сценарий возвращения Донбасса в состав Украины с помощью ООН. По данному вопросу высказался Александр Левченко, советник министра соседнего государства по делам беженцев.

Согласно расчетам Левченко, после переброски в зону конфликта миротворцам ООН понадобится три-четыре месяца, чтобы установить между собой «эффективную связь». Затем контингент должен в течение одного-двух месяцев частично разоружить ополченцев ДНР и ЛНР, процитировало советника министра издание ФАН.

После того как защитники Донбасса сложат оружие, в регионе, следует из сценария Александра Левченко, состоятся выборы, которые будет контролировать ООН, и начнется «передача» территорий республик Украине.

Ранее сообщалось, что ветеран силовой операции Киева в Донбассе рассказал о бесполезных «жабьих прыжках» украинской армии в «серой зоне».