Самолет рухнул на жилой район в Калифорнии
4 февраля 2019, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]
На жилой район в американском штате Калифорния рухнул небольшой самолет. Согласно последней информации осведомленных источников, крушение летательного аппарата произошло в городе Йорба-Линда.
На месте падения самолета вспыхнул пожар, вследствие чего сразу два жилых дома получили различные повреждения, передает ФБА "Экономика сегодня".
К настоящему моменту данных о пострадавших или погибших в результате случившегося не поступало. На место аварии незамедлительно прибыли спасатели, которые начали разбирать завалы. Известно, что пламя было оперативно потушено. Обстоятельства случившегося устанавливаются.