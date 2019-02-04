Самолет рухнул на жилой район в Калифорнии

На жилой район в американском штате Калифорния рухнул небольшой самолет. Согласно последней информации осведомленных источников, крушение летательного аппарата произошло в городе Йорба-Линда.

На месте падения самолета вспыхнул пожар, вследствие чего сразу два жилых дома получили различные повреждения, передает ФБА "Экономика сегодня".

К настоящему моменту данных о пострадавших или погибших в результате случившегося не поступало. На место аварии незамедлительно прибыли спасатели, которые начали разбирать завалы. Известно, что пламя было оперативно потушено. Обстоятельства случившегося устанавливаются.