Власти Японии оценили действия США по ДРСМД

Власти Японии оценили действия Соединенных Штатов Америки по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мнение высказал генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.

Политик подчеркнул, что Токио считает нежелательным прекращение действия вышеуказанного соглашения, передает в понедельник, 4 февраля, ТАСС. Кроме того, Есихидэ Суга отметил, что Япония сожалеет о ситуации, которая в последнее время сложилась вокруг ДРСМД.

Генеральный секретарь японского кабинета министров также добавил, что Токио понимает позицию Вашингтона по этому вопросу.