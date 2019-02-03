Автобус с паломниками взорвался на мине в Ираке
3 февраля 2019, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]
На севере Ирака взорвался автобус с паломниками. Происшествие произошло в районе города Балад. Несколько человек погибли на месте взрыва, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
Автобус с паломниками, двигавшийся по направлению к шиитскому мавзолею имама Мухаммада ибн Хади, взорвался на придорожной мине. По информации местных органов безопасности, несколько паломников погибли на месте взрыва.
Кроме того, источники сообщают о нескольких пострадавших в результате происшествия. Они доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания необходимой помощи, сообщает РИА Новости.