Автобус с паломниками взорвался на мине в Ираке

На севере Ирака взорвался автобус с паломниками. Происшествие произошло в районе города Балад. Несколько человек погибли на месте взрыва, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Автобус с паломниками, двигавшийся по направлению к шиитскому мавзолею имама Мухаммада ибн Хади, взорвался на придорожной мине. По информации местных органов безопасности, несколько паломников погибли на месте взрыва.

Кроме того, источники сообщают о нескольких пострадавших в результате происшествия. Они доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания необходимой помощи, сообщает РИА Новости.