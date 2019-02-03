Саммит России, Турции и Ирана пройдет в Сочи 14 февраля

Трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по сирийской проблематике состоится в Сочи 14 февраля, сообщил сегодня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

14 февраля в Сочи состоится встреча глав России, Турции и Ирана. На саммите стороны обсудят ситуацию в Сирийской Арабской Республике и возможные перспективы ее улучшения, рассказал Дмитрий Песков.

В этот же день после завершения встречи в трехстороннем формате состоятся и двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и с иранским лидером Хасаном Роухани, сообщает РИА Новости.