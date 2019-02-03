Венесуэла пообещала ответить в случае военного вмешательства США

В Венесуэле прокомментировали заявление американского президента Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве США: «Если какая-то страна нападет на Венесуэлу, то Венесуэла ответит!»

«Венесуэла отвергает и осуждает эти заявления президента США. Народ Венесуэлы будет стоять на страже наших границ. Мы не допустим какого-либо иностранного вмешательства, откуда бы оно ни исходило», - заявила сегодня вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

«Каракас всегда готов к защите своих территорий и своих принципов. Если какая-то страна решит напасть на Венесуэлу, то Венесуэла ответит!», - подчеркнула она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в качестве «крайнего варианта на всякий случай» рассматривает возможность отправки в Венесуэлу американских военных, сообщает РИА Новости.