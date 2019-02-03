В Лондоне украли ястреба, охранявшего аэропорт Хитроу

В Лондоне был похищен сотрудник международного аэропорта Хитроу – пустынный канюк из семейства ястребиных Майло, в рабочие обязанности которого входила охрана воздушной гавани от других птиц.

Инцидент произошел на днях, когда владелица ястреба, охраняющего лондонский аэропорт Хитроу, покинула автомобиль, чтобы зарегистрироваться в отеле, оставив питомца внутри. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как трое мужчин разбили стекло машины и вытащили хищную птицу.

«Все, что я хочу – это чтобы они вернули Майло до тех пор, пока не станет слишком поздно. Майло не будет брать пищу у чужих людей», - заявила владелица ястреба, объявив награду в размере 1 000 фунтов стерлингов за возвращение птицы в целости и сохранности. Полиция начала расследование этого инцидента, сообщает РИА Новости.