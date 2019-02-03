Савченко подала документы в ЦИК Украины без внесения залога

В воскресенье, 3 февраля, Вера Савченко подала в Центральную избирательную комиссию Украины документы для регистрации в качестве кандидата в президенты страны своей сестры – Надежды Савченко.

Пакет документов для регистрации Надежды Савченко кандидатом в президенты Украины был подан без внесения денежного залога в 2,5 миллиона гривен.

«Банк открывал нам счет 26 дней. Лишь за сутки до завершения сбора средств банк открыл счет. Поэтому шанса нам не оставили. Но в конституции Украины не сказано о залоге. В конституции написано только про украинца, который должен жить на Украине не менее десяти лет. Так что действуем согласно норм конституции», - пояснила Вера Савченко.

Вера Савченко является лидером Общественно-политической платформы Надежды Савченко, ее сестры. Сама Надежда Савченко сейчас ожидает суда по делу о подготовке терактов в Киеве. Суд должен состояться в ближайшее время в Чернигове, сообщает Life.