ВСУ начали обстрел Горловки

Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали обстрел Горловки. Огонь ведется из минометов, пулеметов и 120-мм орудий. Зафиксированы попадания снарядов в черте населенного пункта.

«Идет обстрел Горловки из миномета и пулеметов. Обстреливаются район очистных сооружений и карьер между Гольмой и Зайцево. Зафиксированы попадания 120-миллиметровых снарядов по улицам Брусилова и Полетаева», - сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Сообщений о жертвах и разрушениях на данный момент еще не поступало, пишет «Русская весна».