В школах Грузии отменили выпускные экзамены

Министерство образования Грузии утвердило новые правила выдачи школьных аттестатов. Теперь выпускникам грузинских школ не нужно будет сдавать выпускные экзамены, чтобы получить аттестат.

Новые правила выдачи школьных аттестатов вступят в действие уже в текущем году. Теперь выпускникам грузинских школ достаточно будет набрать не менее пяти баллов по десятибалльной системе по всем предметам, чтобы получить документ о школьном образовании.

В грузинском образовательном ведомстве пояснили, что дети должны уделять больше внимания собственно учебе, а не экзаменационным процедурам. Именно на это направлено реформирование системы оценки школьного образования, сообщает «МК».