В школах Грузии отменили выпускные экзамены
3 февраля 2019, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство образования Грузии утвердило новые правила выдачи школьных аттестатов. Теперь выпускникам грузинских школ не нужно будет сдавать выпускные экзамены, чтобы получить аттестат.
Новые правила выдачи школьных аттестатов вступят в действие уже в текущем году. Теперь выпускникам грузинских школ достаточно будет набрать не менее пяти баллов по десятибалльной системе по всем предметам, чтобы получить документ о школьном образовании.
В грузинском образовательном ведомстве пояснили, что дети должны уделять больше внимания собственно учебе, а не экзаменационным процедурам. Именно на это направлено реформирование системы оценки школьного образования, сообщает «МК».