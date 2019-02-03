В Донецкой области третьи сутки бастуют шахтеры

В Донецкой области на подконтрольной Украине территории третьи сутки продолжается забастовка рабочих шахты «1-3 Новогродовская», принадлежащей государственному предприятию «Селидовуголь».

«Первая смена спустилась в забой, но к работе не приступала. Только маленькая группа работников поддерживает жизнедеятельность шахты: выдают на-гора небольшое количество угля для обеспечения работы котельной, чтобы не допустить замораживания шахтных стволов, контролируют рудничную атмосферу и откачивают воду», - сообщил в своем фейсбуке председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Общая сумма задолженности по заработной плате на украинском государственном предприятии «Селидовуголь», работники которого бастуют уже третьи сутки, превышает 7 миллионов долларов, сообщал Волынец ранее.