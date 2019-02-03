Порошенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты

В воскресенье, 3 февраля, действующий президент Украины Петр Порошенко подал в Центральную избирательную комиссию Украины документы для регистрации его кандидатом в президенты страны.

«В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты», - сообщил в своем фейсбуке пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

Праздничным сегодняшний день на Украине назван потому, что ранее в Софийском соборе Киева состоялся чин интронизации предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко. Большинство представителей православных поместных церквей мира отказались присутствовать на этом мероприятии.

Ранее ЦИК Украины сообщил о рекордном количестве зарегистрированных кандидатов в президенты. По состоянию на 1 февраля было зарегистрировано 28 кандидатов.