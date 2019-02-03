В РПЦ прокомментировали интронизацию главы ПЦУ Епифания

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков прокомментировал прошедшую сегодня в Киеве интронизацию главы «новой церкви Украины» Епифания Думенко.

«Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной «овечкой Долли». Это одиночество воспринимается совершенно однозначно: никому в православном мире не нужен раскол», - заявил Александр Волков.

Представители большинства православных церквей отказались принять приглашения на интронизацию предстоятеля Православной церкви Украины Епифания. Уровень присутствовавших на церемонии гостей был довольно скромным. Это, по мнению Александра Волкова, отчетливо указывает на то, что поместные православные церкви мира не поддерживают Константинополь в вопросе «новой украинской церкви», отметил священник, сравнив сегодняшнюю интронизацию Епифания с торжествами по случаю десятой годовщины интронизации предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, ранее прошедшими в Москве, сообщает RT.