Ученые назвали фактор, ускоряющий появление рака

Исследователи из Массачусетского технологического института (США) выяснили, какие микроорганизмы ускоряют развитие злокачественных опухолей в легких, влияя на реакции иммунной системы организма.

Ученые давно обратили внимание на то, что развитие раковых опухолей в легких зачастую сопровождается бактериальными инфекциями. Подтвердить эту гипотезу помог эксперимент, проведенный на лабораторных мышах.

Подопытных грызунов биологи разделили на две группы. Первая группа мышей подверглась полной санации от бактерий, живущих в легких и кишечнике, и была помещена в изоляцию. Вторая группа мышей жила в обычных условиях.

Выяснилось, что присутствующие в организме микробы (к ним относятся, например, Helicobacter pilori и Streptococcus gallolyticus) взаимодействуют с измененными клетками, вырабатывая под их влиянием определенные вещества. Эти вещества отвлекают внимание иммунной системы от злокачественных клеток, создавая комфортные условия для развития раковой опухоли и делая ее «незаметной» для иммунитета.

Ученые отмечают, что создание нового препарата, который сможет помешать этому взаимодействию, могло бы стать перспективным методом борьбы с раковыми опухолями легких, сообщает «РГ».