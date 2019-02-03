Сербская православная церковь отказалась признавать ПЦУ

Сербская православная церковь не будет признавать «новую украинскую церковь», заявил предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней, отказавшийся от приглашения на интронизацию Епифания. На Украине проходит интронизация главы ПЦУ Епифания

Сегодня в соборе святой Софии Киевской состоялся чин интронизации предстоятеля Православной церкви Украины Епифания Думенко. ПЦУ была образована в середине декабря прошедшего года путем «объединительного собора» - слияния двух неканонических украинских церковных структур. «Новая церковь» вошла в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

«Они прислали нам приглашение на интронизацию. Но мы ответили, что не хотим присутствовать. Мы не будем признавать их», - заявил предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней, комментируя сегодняшние события в Софийском соборе Киева.

В числе присутствовавших на интронизации представителей религиозных структур были глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук и экзарх Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил, сообщает РИА Новости.