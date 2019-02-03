Наркоторговцы начали использовать бренд крупнейшей социальной сети как форм-фатор для таблеток одного из наркотиков. На черном рынке появились таблетки с наркотиками в виде иконки фейсбука. Об этом рассказал в своем видеообзоре один из блогеров darknet.

«На сладкое, мы оставили находку, которая превратит интернет-зависимого в наркозависимого», — анонсировал рассказ о facebook-таблетках блогер, а потом рассказал, что продавцы наркотиков уже давно используют популярные бренды для своего товара.

На черном рынке уже есть наркотики с логотипами супермена, брендовых вещей, фастфуда. Торговцы обещают тематические галюцинации.

«Теперь и соцсети попал в наркоманский хайп. Суть, правда, одна, хоть упоротые рейверы и приписывают «колесам» тематические эффекты», — подытоживает свой рассказ блогер, намекая на единственный результат: наркоман, просто, упорется до розовых слюней.