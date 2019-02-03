На Украине проходит интронизация главы ПЦУ Епифания

Сегодня в соборе святой Софии Киевской в центре украинской столицы начался чин интронизации предстоятеля Православной церкви Украины – «митрополита Киевского и всея Украины» Епифания Думенко.

На торжественной церемонии присутствует президент Украины Петр Порошенко, некоторые министры и депутаты Верховной рады, а также экзарх Вселенского патриархата – митрополит Галльский Эммануил. Собственно чин возведения патриарха ПЦУ в должность пройдет во время божественной литургии.

На время проведения мероприятия усилены меры безопасности: приглашенные лица проходят контроль, а часть площади перед Софийским собором перекрыта оградой, сообщает «МК».