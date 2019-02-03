Аваков заявил о риске нового Майдана во время выборов президента Украины

Глава украинского МВД Украины Арсен Аваков заявил о недопущении правоохранительными органами нового Майдана, который "фантазеры" прогнозируют на предстоящих выборах президента Украины.

В интервью изданию "Левый берег" Аваков призвал кандидатов в своей отчаянной борьбе "не торпедировать государственность". По словам главы МИД Украины, сейчас ему говорят, что Порошенко или Тимошенко могут сделать новый Майдан.

Если в финал выйдут Тимошенко и Порошенко и победит действующий президент, то Тимошенко сделает "Майдан. И наоборот: если победит Тимошенко, Порошенко выведет людей на улицу. А я отвечаю этим фантазерам, что в случае какого-то из этих сценариев наше государство окажется под огромным риском", — заявил Аваков.

Как он признает, его функция как главы МВД заключается в том, чтобы не допустить на выборах системных нарушений, из-за которых могут начаться протесты, - передает РИА Новости. Аваков уверен, что в ходе выборов будет много "нанятых радикалов".

"У Нацполиции и Нацгвардии достаточно сил, чтобы на корню пресечь ситуацию, связанную с действиями крайних радикалов, дестабилизаторов. Не народный гнев, какой мы видели в 14-м году, на это у полиции нет и не должно быть сил реагировать", — подчеркнул Аваков. Глава МВД Украины намерен сделать все зависящее от него, "чтобы выборы прошли прозрачно и честно".