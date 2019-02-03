Николас Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы в Венесуэле
3 февраля 2019, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Венесуэлы Николас Мадуро инициировал досрочные парламентские выборы в республике.
Обращаясь к своим сторонникам, Николас Мадуро заявил, что конституционная ассамблея обсудит возможность выборов в парламент в 2019 году, а не в 2020, как планировалось.
Мадуро назвал действующий парламент республики буржуазным. На прошлой неделе в Боливарианской Республике Венесуэле обострился политический кризис. Спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы.
Гуайдо поддержали власти нескольких государств, в том числе США. В России Хуана Гуайдо президентом не признали, по-прежнему считают главой Венесуэлы Николаса Мадуро.