Николас Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро инициировал досрочные парламентские выборы в республике.

Обращаясь к своим сторонникам, Николас Мадуро заявил, что конституционная ассамблея обсудит возможность выборов в парламент в 2019 году, а не в 2020, как планировалось.

Мадуро назвал действующий парламент республики буржуазным. На прошлой неделе в Боливарианской Республике Венесуэле обострился политический кризис. Спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы.

Гуайдо поддержали власти нескольких государств, в том числе США. В России Хуана Гуайдо президентом не признали, по-прежнему считают главой Венесуэлы Николаса Мадуро.