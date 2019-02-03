Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал кандидата в президенты Украины Инну Богословскую "бомбардировщиком-камикадзе" , а ее "стратегию" о необходимости производства графитовых бомб для выстраивания отношений с Россией - ахинеей.

Богославская собирается выстраивать отношения с Россией с новыми бомбами

Бывший депутат Верховной рады, один из кандидатов в президенты Украины, предложила выстраивать отношения с Россией при помощи быстрого производства новых типов оружия - графитовых бомб.

По оценке российского парламентария Руслана Бальбека, эта стратегия рассчитана на "не самую интеллектуальную часть населения". "Для кого она это вещает? Ни один здравомыслящий человек подобную агрессивную ахинею всерьез не воспримет", - цитирует Бальбека РИА Новости.

"Политика устрашения блока НАТО в отношении нашей страны не дала результатов, а тут еще и Богословская со своими бомбами с графитовым сердечником – она сама их хотя бы на рисунке видела?" – заявил депутат Госдумы.

Графитовые бомбы предназначены для поражения высоковольтного оборудования, вызывают множественные короткие замыкания сети.