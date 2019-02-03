Богославская собирается выстраивать отношения с Россией с новыми бомбами

Инна Богословская - бывший депутат Верховной рады, один из кандидатов в президенты Украины, предложила выстраивать отношения с Россией при помощи быстрого производства новых типов оружия -

графитовых бомб. Стал известен новый лидер президентской предвыборной гонки на Украине

О своей "стратегии" в отношении России Богословская рассказала в субботу, 2 февраля, в ходе дебатов в эфире радио "Новое время". "Украина должна перейти к быстрому производству новых типов оружия. Графитовые бомбы – то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь", – кандидат в президенты Украины.

Одним из пунктов своей "стратегии" Богословская также назвала непременное декларирование украинскими политиками своих бизнес-активов в России и усиление экономических антироссийских санкций, - сообщает РИА Новости.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта 2019. Предвыборная кампания началась 31 декабря 2018.

Графитовая бомба — условное обозначение бомбы, содержащей графитовые нити. Разрыв заряда приводит к их рассеиванию, что при попадании на линии электропередач или на электроподстанции приводит к короткому замыканию и выходу из строя подключенных приборов, а также к параличу энергосистем в заданном районе.