Взломанная хакерами переписка Кличко оказалась никому не нужна

Уже почти девять месяцев ищут покупателя переписки мэра Киева Виталия Кличко хакеры, которые взломали его почту. Переписка выставлена на одном из интернет-аукционов. Стандартная для таких случаев цена в 50 тысяч долларов в случае с мэром Киева уже снижена до 15 тысяч долларов. За 8 месяцев и 27 дней письмами Виталия Кличко так никто и не заинтересовался.

Как сообщают хакеры, которые взломали почту киевского градоначальника, файлы включают в себя личную и рабочую переписку общим объемом 1400 писем. В тексте сопроводительной записки сообщается, что цена единовременного выкупа всех файлов составляет 30 биткоина. По курсу на момент написания публикации эта сумма была больше 105 тысяч долларов.

Однако 105 тысяч это только в описании лота. Раздел установленной уже для реального выкупа снизил интересующую продавца цену до 5 биткоинов или 15 тысяч долларов. Но это снижение цены никого не заинтересовало.

В результате сама биржа информации вынуждена была провести предварительный анализ предлагаемого лота. Он оценивался по четырем критериям: уникальность, социальная ценность, степень дискредитации, территориальная ценность. По пятибальной шкале всем четырем критериям были поставлены 3 балла. Твердая троечка стала общей оценкой лота.

Судя по выложенным скриншотам, в переписке содержатся личные фотографии, какие-то окололюбюовные истории, общение с прессой, друзьями и родственниками.

Судя по всему, в переписке в реальности нет ничего интересного. Она не заинтересовала даже саму жертву. АН направил ссылку на лот Виталию Кличко. Ему был задан вопрос: планирует ли он выкупить ее. Пока мэр Киева никак не отреагировал на выставление своей переписки на хакерском аукционе