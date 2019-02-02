Нурмагомедов: спорт должен быть без политики!

Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём мнении по поводу решения Атлетической комиссии штата Невада и поделился планами на время своей дисквалификации, которую спортсмен получил после боя с Конором Макгрегором.

Российский спортсмен сказал, что ожидал наказания, но не думал, что оно окажется именно таким. Нурмагомедов уверен, что дело здесь не только в спорте, но и в отношении к России в целом, передаёт РИА Новости.

«Комиссия не учла, что я не был инициатором. Начала-то не наша команда, а другие... Меня наказали ровно в десять раз больше, чем Макгрегора. Это отношение не только ко мне, а к нашей стране в целом», - считает боец.

Также Нурмагомедов подчеркнул, что не будет выходить на бой ровно до тех пор, пока это не смогут сделать все члены его команды. «Пока мои друзья не выйдут в октагон, я драться не буду. Как я буду смотреть им в глаза, если их наказали из-за меня?» - считает Хабиб.