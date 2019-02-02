Афонского игумена настигла госпитализация по дороге к главному по автокефалии

Игумен Афонского Ватопедского монастыря Ефрем был госпитализирован по дороге на интронизацию главы украинской автокефалии Епифания. Архимандрит был доставлен в одну из киевских больниц. Сообщается об инфаркте.

Ранее у Ефрема уже были сердечные приступы. Врачам пришлось даже сделать ему операцию стентирования сосудов, при которой хирурги расширяют закупоренные участки сердечных каналов.

Религиозные масс-медиа уже окрестили случившееся знаком. Аналитики восприняли случившееся как спасение «Ефрема от участия в еретической кощуственной комедии, пародирующей богослужение».

В Киев архимандрит Ефрем прибыл на церемонию возведения в чин Епифания. Это глава автокефалийской украинской церкви. К