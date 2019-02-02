Лавров: США с 1999 года нарушают ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня сделал важное заявление. По словам дипломата, Соединенные Штаты Америки нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с 1999 года.

Лавров подчеркнул, что именно тогда, 20 лет назад, США начали испытывать боевые беспилотники, характеристики которых полностью совпадают с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования, передает ТАСС. Позже, по словам министра, Штаты приступили к использованию ракет-мишеней для испытания своей системы ПВО. А с 2014 года страна начала размещать пусковые установки в Европе, которые полностью пригодны для запуска ударных ракет Tomahawk.

"Это прямое нарушение договора", – резюмировал Сергей Лавров.