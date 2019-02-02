В Госдуме оценили приостановку участия России в Договоре о РСМД

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в субботу, 2 февраля, высказался о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По мнению парламентария, подобная мера является абсолютно логичным следствием агрессивного шага властей США, передает сегодня РИА "Новости" . Александр Шерин подчеркнул, что если договор является многосторонним и одна сторона принимает решение его покинуть, то он автоматически распадается.

Политик также отметил, что выход Соединенных Штатов Америки из соглашения демонстрирует агрессивную политику страны по отношению к России.