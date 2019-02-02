В центр Парижа вновь стянули броневики

В центр Парижа днем в субботу, 2 февраля, вновь стягивают броневики. Перед началом 12-й волны протестов "желтых жилетов" в столице Франции полиция города частично перекрыла Елисейские поля.

С самого утра у Триумфальной арки находятся семь микроавтобусов жандармерии, а также три бронетранспортера, один из которых оснащен бульдозерным ковшом, чтобы при необходимости ликвидировать баррикады.

Как отмечает ТАСС, в настоящий момент на Елисейских полях обстановка является спокойной. Все магазины, кафе и рестораны работают по обычному графику. По площади Шарля де Голля гуляют иностранные туристы, которые спокойно фотографируются на фоне достопримечательностей.