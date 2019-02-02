Житель Эфиопии "очнулся" во время собственных похорон. Согласно последней информации, предоставленной очевидцами, мужчина пришел в себя в гробу и начал громко стучать по деревянной крышке.

Все присутствовавшие на траурной церемонии страшно испугались и начали разбегаться в разные стороны, сообщает сегодня издание Hiiraan.

Мужчине никто не помог выбраться из гроба, вследствие чего ему пришлось самостоятельно искать выход из ящика. Известно, однако, что через два месяца после данного инцидента человек все же скончался. Пока не уточняется, по какой причине в первый раз его приняли за покойника, а также, как ему удалось "воскреснуть".