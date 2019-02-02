Видеообращение: Ангела Меркель уходит из Facebook

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о решении удалить свою личную страницу в социальной сети Facebook. Об этом она сообщила в своем видеообращении к двум с половиной миллионам подписчиков.

"Я больше не председатель ХДС, поэтому я удалю свою страницу в Facebook", - сказала она, отметив впрочем, что наблюдать за ее деятельностью в качестве федерального канцлера можно будет в ее Instagram.

Также это станет возможным благодаря обновлению информации на странице федерального правительства в соцсети Facebook. В завершение политик поблагодарила своих фолловеров за оказанную ей поддержку.



