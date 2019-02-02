Российские пограничники задержали рыболовное судно из Японии

В субботу, 2 февраля, стало известно, что российские пограничники задержали судно из Японии, которое занималось промыслом краба в исключительной экономической зоне России в акватории Японского моря.

Подчеркивается, что речь идет о судне "Нисино-мару-68", которое задержала российская погранслужба. Впоследствии корабль был отправлен в Находку, передает сегодня РИА "Новости" данные Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.

Уточняется, что судно было задержано еще 30 января, но известно об этом стало лишь сейчас. На борту находятся десять человек, все они чувствуют себя хорошо.