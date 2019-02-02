Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о РСМД

Президент России Владимир Путин в субботу, 2 февраля, сделал важное заявление. Российский лидер сообщил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Путин отметил, что американские коллеги ранее объявили о том, что приостанавливают свое участие в ДРСМД, вследствие чего российская сторона приняла решение ответить на данный шаг зеркально.