Китай выступил против выхода США из Договора о РСМД

Власти Китая выступили против выхода Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В КНР призвали Москву и Вашингтон как можно скорее урегулировать разногласия.

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан отметил, что США и России следует провести конструктивный диалог и решить все проблемы, передает РИА "Новости".

В КНР также подчеркнули, что односторонний выход Штатов из Договора о РСМД приведет к крайне серьезным последствиям.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп анонсировал процедуру выхода своей страны из соглашения.