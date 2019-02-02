В сети появилась видеозапись с места обнаружения немецкой субмарины из "потерянного флота Гитлера". Подводную лодку времен Второй мировой войны нашли в Черном море неподалеку от побережья Турции.

На видео можно увидеть, как подводный аппарат погружается на глубину и исследует субмарину U-23. За долгие годы ее корпус оброс водорослями, в которых прячутся морские обитатели. Ролик можно увидеть на официальном сайте РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что корабль был найден в двух милях от села Акын на глубине 40 метров. Подлодку заметили совершенно случайно во время съемок документального фильма, в котором активное участие принимали турецкие Военно-морские силы.