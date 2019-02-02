В США ученым запретили участвовать в программах, спонсируемых РФ и Китаем

Сегодня стало известно, что министерство энергетики США запретило своим ученым и другим сотрудникам принимать участие в программах, которые спонсируют Китай, Россия, Иран или Северная Корея.

Речь идет о проектах, которые нацелены на привлечение талантливых кадров. Заместитель министра энергетики США Дэн Бруллетт уточнил, что решение о запрете было принято для того, чтобы защитить национальные интересы страны в сферах науки и безопасности, передает The Wall Street Journal.

В американском ведомстве подчеркнули, что "работать следует либо с нами, либо с ними". Отмечается, что ученым и сотрудникам министерства также нельзя ездить на профильные мероприятия или передавать свой опыт иностранным коллегам.