Кубинское министерство науки, технологии и окружающей среды подтвердило, что над островом пролетел метеорит, пронзив небо "огненным шаром" и разлетевшись при взрыве на множество обломков. На Кубе заявили, что над островом пронесся "огненный шар"

Специалисты Института геофизики и астрономии (IGA) Кубы подтвердили падение фрагментов метеоритов в муниципалитете Виньялес, провинции Пинар-дель-Рио, о чем сообщают сегодня местные СМИ.

Также был проведен анализ найденных обломков. Он показал, что они состоят из железа, никеля и силиката магния. Размер самого крупного обломка - 11 сантиметров в длину. От него осталась воронка.

Одна из жительниц Кубы опубликовала в социальной сети видео последствий метеоритного взрыва. На видеозаписи виден непонятный след в небе в виде короткой полосы на фоне облаков обычного вида.

Кроме того, соцсети заполонили фотографии обломков небесного тела. Очевидцы рассказывают, что увидели столб дыма в небе, а после стали находить крупные черные камни внеземного происхождения.



